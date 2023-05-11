فيديو: استشهاد قيادي بارز بالمجلس العسكري لسرايا القدس في عملية اغتيال بخانيونس



وأكّدت وزارة الصحة بغزة وصول شهيد وأربع إصابات بجراح مختلفة إلى مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس.



وأفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلاً في منطقة بني سهيلا شرق محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.



نقلت قناة (الجزيرة) القطرية، عن مصادر في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اغتيال أحمد أو دقة أحد القادة العسكريين جرّاء قصف إسرائيلي لمنزل في خانيونس.