البزم يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن جهود الداخلية بغزة خلال العدوان الإسرائيلي

تحدث الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم، مساء اليوم الخميس، عن جهود الوزارة وأجهزتها الشرطية وطواقمها خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.وقال البزم في تصريح خاص لـ "": إن الوزارة تتابع كل التطورات الميدانية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، كما وتجري التقييمات الأمنية أولًا بأول لكي تتخذ كل ما يلزم من إجراءات لتقديم الخدمة لشعبنا داخل القطاع.وأفاد بأن جهودًا كبيرة تبذل من قبل طواقم وأجهزة وزارة الداخلية منذ بدء العدوان الإسرائيلي، خاصة الدور الكبير الذي تبذله هندسة الأدلة الجنائية وإزالة المتفجرات التي عملت على تفكيك البعض منها مما لم تنفجر.وذكر البزم أن جهاز الدفاع المدني يبذل جهدًا كبيرًا للقيام بواجبه تجاه شعبنا، وأبرز ما قام به اليوم هو محاولة إزالة الخطر من الشقة السكنية المستهدفة في مدينة حمد بخانيونس جنوب القطاع.وأضاف: "نطمئن أبناء شعبنا بأن وزارة الداخلية تعمل وفق خطة الطوارئ وتقدم الواجب مهما كانت الصعوبات فإننا سنظل نقدم الخدمة وسنحافظ على استقرار الجبهة الداخلية التي تعتبر أحد عوامل الصمود في هذا العدوان".وفيما يخص متابعة الأسواق، أوضح البزم أن مباحث التموين تتابع الأسواق والمحال التجارية والمولات لضمان توفر السلع لأبناء شعبنا وعدم الاحتكار والتلاعب بالأسعار، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أية مخالفات أو رفع للأسعار عبر الرقم المجاني 109 لكي نقوم بمتابعتها.وعن مروجي الشائعات، شدد أن المكتب الإعلامي للوزارة ودائرة الجرائم الإلكترونية تقوم بمتابعة كل من يقوم بالإصرار على ترويج الشائعات والمعلومات الخاطئة التي تعمل على إرباك الجبهة الداخلية ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص والمباحث تحيل المخالفين للنيابة لآخذ المقتضى القانوني بحقهم.