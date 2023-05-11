مباشر | #تغطية_صحفية: استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.. وجهود مصرية مكثفة للتوصل إلى تهدئة

شؤون فلسطينية

حماس تُعقب على سياسة الاحتلال في قصف المنازل السكنية بالقطاع

حماس تُعقب على سياسة الاحتلال في قصف المنازل السكنية بالقطاع
قصف المنازل شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة ما زالت تقوم بدورها في صد العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد أهلنا في قطاع غزة.

وقالت الحركة على لسان ناطقها، حازم قاسم: إنها "ستواصل القيام بواجبها في الدفاع عن شعبنا بشكل موحد"، مشدداً على أن الأداء الموحد والمنسق للمقاومة عبر غرفة عمليات المقاومة المشتركة يزيد من قوة الإنجاز السياسي والميداني والإعلامي.

وأشار قاسم إلى أن "الاحتلال يصعد من إرهابه بقصف المنازل السكنية على الآمنين في بيوتهم في سلوك نازي"، مؤكدًأ أن هذا السلوك فشل في كل المحطات التاريخية في كسر إرادة مقاومتنا أو صمود شعبنا.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات عن تصعيد إرهابه ضد شعبنا، موجهاً التحية للمقاومة التي تخوض معركتها النبيلة ضد الاحتلال، ولجماهير شعبنا الصامدة والملتفة حول خيار المقاومة.

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