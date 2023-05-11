حماس تُعقب على سياسة الاحتلال في قصف المنازل السكنية بالقطاع

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة ما زالت تقوم بدورها في صد العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد أهلنا في قطاع غزة.





وقالت الحركة على لسان ناطقها، حازم قاسم: إنها "ستواصل القيام بواجبها في الدفاع عن شعبنا بشكل موحد"، مشدداً على أن الأداء الموحد والمنسق للمقاومة عبر غرفة عمليات المقاومة المشتركة يزيد من قوة الإنجاز السياسي والميداني والإعلامي.

رام الله - دنيا الوطنوأشار قاسم إلى أن "الاحتلال يصعد من إرهابه بقصف المنازل السكنية على الآمنين في بيوتهم في سلوك نازي"، مؤكدًأ أن هذا السلوك فشل في كل المحطات التاريخية في كسر إرادة مقاومتنا أو صمود شعبنا.وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات عن تصعيد إرهابه ضد شعبنا، موجهاً التحية للمقاومة التي تخوض معركتها النبيلة ضد الاحتلال، ولجماهير شعبنا الصامدة والملتفة حول خيار المقاومة.