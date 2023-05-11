تخوف من توسع نطاق الصواريخ.. غالانت يوعز لجيش الاحتلال بهذا الأمر

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، أن وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت أوعز بالاستعداد والتحضير لسلسلة من العمليات في ظل استمرار التصعيد مع قطاع غزة.ووفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن غالانتأوعز للجيش بتحضير سلسلة من العمليات الإضافية، والحفاظ على مستوى عالٍ من الجهوزية لاحتمال توسيع نطاق إطلاق الصواريخ.وحول مفاوضات التهدئة، نقلت قناة (كان) عن مسؤول مطلع على المفاوضات، أنه سيكون من الصعب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الساعات المقبلة.كما وقال مسؤول أمني آخر للقناة: إنه لا صحة لما أوردته قناة (العربية) عن أن إسرائيل تعهدت بوقف الاغتيالات وتعهدت بإعادة جثمان خضر عدنان.في حين، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل ستتعرض لوابل من الصورايخ ردًا على الاغتيال الليلة.في السياق، كشفت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم، شرطها للوسطاء الدوليين مقابل وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي واستعادة التهدئة.وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، طارق سلمي: إن الجهاد وضعت شرطًا لاستعادة التهدئة متعلقًا بوقف الاغتيالات نهائيًا لقادة سرايا القدس والمقاومة التي هي من تحدد النهاية.وأضاف سلمي في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن حركته تلقت دعوة مصرية لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالعدوان.وعلمت "دنيا الوطن" من مصدر في حركة الجهاد الإسلامي، الخميس، بأن رئيس الدائرة السياسية في الحركة، د. محمد الهندي توجه للعاصمة المصرية القاهرة، لبحث التصعيد في قطاع غزة.وأضاف المصدر بأن الهندي توجه إلى القاهرة، لمناقشة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في القطاع، بالإضافة إلى آخر الجهود الهادفة إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع.وأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم، بارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي.وأكدت الوزارة بأن العدوان أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 25 مواطناً وإصابة 76 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي.