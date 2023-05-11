شؤون فلسطينية

حركة الجهاد: سياسة الاغتيال لن تمنح الاحتلال نصرًا والضربات القادمة ستكشف ضعفه

حركة الجهاد: سياسة الاغتيال لن تمنح الاحتلال نصرًا والضربات القادمة ستكشف ضعفه
غزة يوم أمس الأربعاء بتاريخ 10 أيار 2023
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لمسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، علي غالي صباحًا.

وقالت الحركة: إن سياسة الاغتيال وقصف البنايات السكنية لن تمنح الاحتلال الإسرائيلي نصرًا والضربات القادمة ستكشف ضعفه وعجزه.

وشددت أن استشهاد القائد علي غالي لن يوقف إطلاق الصواريخ وسرايا القدس قادرة على توسيع وزيادة شعاع النار.

وفيما يلي نص  البيان كما وصل "دنيا الوطن":

العـدو يواصـل جرائمـه بحـق الآمنيـن فـي مساكنهـم وسيـدفع ثمـن ذلك

يواصل الاحتلال استهداف الآمنين في بيوتهم وشققهم السكنية بالصواريخ المدمرة والمصنعة أمريكياً، التي عاودت طائرات الاحتلال ضربها مستهدفة بناية سكنية في مدينة حمد بخانيونس، ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء ووقوع دمار كبير في المنازل والشقق والبنايات السكنية.

ولقد ارتقى في هذه الجريمة الأخ المجاهد القائد علي حسن غالي "أبو محمد" الذي تواجد في بيت شقيقته، إضافة إلى شقيقه وابن شقيقته.

إننا إذ ننعى الشهداء الثلاثة: الأخ القائد علي حسن غالي، وشقيقه محمود غالي، وابن شقيقته محمد عبد الجواد "منصور"، كما ننعى شهداء العدوان الغاشم من فصائل المقاومة والمواطنين الأبرياء من النساء والأطفال الذين ارتقوا بصواريخ الحقد والإرهاب.

ونؤكد على التالي:

أولاً: سياسة الاغتيال بقصف البنايات السكنية لن تمنح العدو نصرًا والضربات القادمة ستكشف ضعفه وعجزه.

ثانيًا: إن استشهاد الأخ القائد علي غالي لن يوقف إطلاق الصواريخ وسرايا القدس قادرة على توسيع وزيادة شعاع النار.

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