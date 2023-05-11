شؤون فلسطينية

الأشغال بغزة: العمارة المستهدفة في مدينة حمد تحتاج لتدعيم عاجل

الأشغال بغزة: العمارة المستهدفة في مدينة حمد تحتاج لتدعيم عاجل
قصف شقة سكنية في مدينة حمد
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الإعمار وشؤون المديريات بوزارة الأشغال العامة والإسكان م. محمد عبود، إن استهداف العمارة السكنية في مدينة حمد أدى إلى تعطل في البنية التحتية للساحات المجاورة، وشبكة الكهرباء بشكل كامل، ونزوح المواطنين منها.

وأضاف م. عبود: كما وأن الاستهداف أحدث أضرارًا متوسطة لحقت بالعمارات المجاورة جراء تطاير الشظايا والكتل الخرسانية بسبب القصف الإسرائيلي.

وزاد: "العمارة بحاجة للتدعيم العاجل، خاصة في الطابق الخامس، وذلك لوجود خطر حقيقي يهدد سلامة المواطنين".

الجدير بالذكر أن هذا الاستهداف يعتبر الأول لمدينة حمد منذ انشائها، والتي يقطنها أكثر من 12 ألف مواطن.




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