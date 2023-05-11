شؤون فلسطينية

عام على اغتيال أبو عاقلة.. الديمقراطية: جريمة ضد الإنسانية تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال

عام على اغتيال أبو عاقلة.. الديمقراطية: جريمة ضد الإنسانية تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال
شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اغتيال قوات الاحتلال للإعلامية المميزة شيرين أبو عاقلة، والتي تحل اليوم ذكرى استشهادها، أنها جريمة ضد الإنسانية، تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الفاشي، المدعوم علانية وبشكل وقح من الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها اليوم: إن سياسة الاغتيالات بالأشكال المختلفة، تعتبر سياسة رسمية لدولة الاحتلال، تلجأ إليها في معاقبة شعبنا على رفضه للاحتلال والتمييز العنصري، ونضاله من أجل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.

واستطردت الجبهة الديمقراطية: إن جيش دولة الاحتلال الفاشي لا يميز في سياسته الإجرامية عبر الاغتيالات، بين قائد وطني، أو امرأة أو طفل أو شيخ، لعل جريمته التي يرتكبها حالياً في قطاع غزة وفي أنحاء من الضفة الفلسطينية، والتي ارتفع عدد شهداء المجزرة وسياسة الاغتيالات إلى 27 شهيداً، عدد واسع منهم من النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين، دليل قاطع على طبيعة الاحتلال الفاشي.

وأكدت الديمقراطية أن شعبنا سيبقى وفياً لكل شهدائه، في مواصلة نضاله لتحقيق الأهداف التي من أجلها استشهدوا، كما لن ينسَ أيقونة القدس الإعلامية البارزة شيرين أبو عاقلة، وستبقى ميدالية ذهبية على صدر العائلة، الإعلامية الفلسطينية التي لا تتردد في تقديم شهدائها في ميدان العمل للكشف عن جرائم الاحتلال وأساليبه الإجرامية.

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