فتح: حكومة الإرهاب تشّن حرباً مفتوحة في كل أرجاء الوطن

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح، منذر الحايك، اليوم الخميس، إن حكومة الإرهاب تشّن حرباً مفتوحة في كل أرجاء الوطن، وتمارس سياسة الاغتيال والقتل وتستهدف بيوت المدنيين لحسم الصراع وإنهاء حالة الاشتباك اليومية التي يخوضها الشباب الفلسطيني الثائر.وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشعب الفلسطيني مستمر في تصديه للحرب المسعورة التي تستهدف وجوده وحسم الصراع لن يكون إلا لصالح الحق الفلسطيني.ودعا الحايك المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاغتيالات وقصف بيوت المدنيين واستهداف الأطفال والنساء.