بماذا علقت الأمم المتحدة على العدوان الإسرائيلي في القطاع؟

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القتل "الواجب أن يتوقف على الفور"، والذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء.







وبحسب بيان عن الأمم المتحدة، يتابع الأمين العام بقلق بالغ آخر التطورات في غزة، والتصعيد المستمر وخطر المزيد من الخسائر في الأرواح.

رام الله - دنيا الوطنودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل إلى "التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".وأكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بدعم الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.