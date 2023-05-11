شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع.. والمقاومة ترد

الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع.. والمقاومة ترد
جانب من القصف على غزة
رام الله - دنيا الوطن
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وصباح اليوم الخميس، عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وشملت الاستهدافات، شقة سكنية في مدينة حمد جنوب القطاع انتشل خلالها ثلاثة شهداء بينهم قائد الوحدة الصاروخية لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، علي غالي، بالإضافة إلى اثنين آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة استطلاع قصفت بصاروخ تحذيري منزل عائلة الكفارنة في بيت حانون شمال القطاع.

كما وقصفت طائرات الاحتلال، مرصداً بمنطقة أبو صفية شرق جباليا، وأراضٍ زراعية في عزبة عبد ربه وبيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع، وكذلك أرضًا زراعية بخانيونس جنوب القطاع.

فيما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، بقصف البلدات المحاذية لقطاع غزة بعشرات قذائف الهاون، أدى إلى دوي صفارات الإنذار في محيط الغلاف.
 

 







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