سموتريتش: أهداف العملية في غزة تحققت ويحدد شرط وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنتحدث وزير المالية الإسرائيلي، عضو (كابينيت) الاحتلال بتسلائيل سموتريتش صباح اليوم الخميس، عن مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وقال سموتريتش في تصريح له تعقيبنا على العدوان الحالي على غزة "ذهبنا في عملية استباقية، وتحققت الأهداف الكاملة للعملية الحالية".وأضاف "ليس لدينا مصلحة في الاستمرار، للجيش الإسرائيلي أهداف أخرى، إذا توقف الطرف الآخر (المقاومة) عن إطلاق النار سنتوقف".يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة دخله يومه الثالث على التوالي، وسط حديث ي الساعات الأخيرة عن دور كبير من الوسطاء وعلى رأسهم مصر للتوصل لاتفاق تهدئة.وعلمت "دنيا الوطن" من مصدر في حركة الجهاد الإسلامي، بأن رئيس الدائرة السياسية في الحركة، د. محمد الهندي توجه للعاصمة المصرية القاهرة، لبحث التصعيد في قطاع غزة.وأضاف المصدر بأن الهندي توجه إلى القاهرة، لمناقشة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في القطاع، بالإضافة إلى آخر الجهود الهادفة إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع.بدورها، أفادت وزارة الصحة بغزة، بارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي.وأكدت الوزارة بأن العدوان أسفر (حتى اللحظة) عن استشهاد 25 مواطناً وإصابة 76 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي.