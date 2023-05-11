(أونروا) تستأنف توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة (أونروا) في قطاع غزة، عن استئناف خدمات توزيع المساعدات الغذائية من أجل استكمال الدورة الحالية فقط في المراكز التي لم تستكمل الدورة بعد.وأوضحت الوكالة في بيان لها اليوم الخميس، أن التوزيع سيكو في مراكز التفاح، وغرب رفح، وخان يونس (الواقع في مركز تدريب خان يونس غرباً)، وبني سهيلا، مبينةً أن باقي المراكز "تم الانتهاء من توزيع المساعدات الغذائية للدورة الحالي".ولفتت إلى أنه تم إبلاغ العائلات المعنية من خلال رسالة نصية لتوجيههم للمراكز المفتوحة بدءاً من الساعة 8:30 من صباح هذا اليوم.