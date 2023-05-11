شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يصل موسكو للقاء لافروف

حسين الشيخ يصل موسكو للقاء لافروف
حسين الشيخ خلال لقاء مع لافروف - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يلتقي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الخميس، في العاصمة موسكو، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف .

وسيبحث الشيخ مع لافروف آخر المستجدات السياسية والميدانية، والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني، وفق ما علمت "دنيا الوطن" من مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه.

وكان الشيخ وصل أمس إلى موسكو، حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين الروس، لبحث تطورات الوضع في الساحة الفلسطينية.

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