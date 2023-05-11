وزير إسرائيلي: حال أطلقت حماس الصواريخ بمسيرة الأعلام فدم قادتها مهدور

رام الله - دنيا الوطنطالب وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عضو كابينت، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، باغتيال قادة حركة حماس.وقال كاتس: إنه في حال أطلقت حركة حماس الصواريخ خلال مسيرة الأعلام فإن دم قادتها مهدور، حسب تصريحاته.ونقلت إذاعة 103fm الإسرائيلية عن مسؤول كبير سابق في شاباك، يزهر دافيد، دعواته إلى اغتيال قادة حماس.وأضاف دافيد: "لقد تآكل ردع إسرائيل حتى النخاع، أنا أستمع إلى الإعلام الفلسطيني، إنهم يضحكون علينا"، وفق قوله.ودعت منظمات إسرائيلية، المستوطنين إلى تنظيم مسيرة الأعلام بتاريخ 16 من أيار/ مايو الحالي، وسط تحذيرات من ازدياد توتر الأوضاع.