رمزي رباح يلتقي الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في القاهرة





















رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من دائرة مناهضة الفصل العنصري (أبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، ومدير عام الدائرة الدكتور ماهر عامر، ورئيس لجنة فلسطين في اتحاد المحامين حسين شبانة، والأستاذ إبراهيم قلالوة، بالأمين العام لاتحاد المحامين العرب مكاوي بن عيسى، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد، وذلك في مقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة.وتناول اللقاء تحرك دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) على الصعيد الدولي، لتشكيل جبهة عالمية لمناهضة وإنهاء نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، من خلال تأسيس ائتلافات حقوقية وقانونية عربية، على طريق تأسيس ملتقى قانوني حقوقي دولي، للدور البارز الذي يلعبه اتحاد المحامين العرب في القضية القومية والفلسطينية خاصة، وفي الدفاع عن الشعب الفلسطيني ونضاله التحرري.وقدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، عرضا عن دائرة مناهضة الأبارتهايد ونداء مناهضة وإنهاء الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني، الصادر عن المؤتمر الوطني الأول، الذي دعا الحكومات والبرلمانات والأحزاب في الوطن العربي وحول العالم، للمساهمة في مواجهة وتفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل والعنصري الإسرائيلي، بدءاً بفرض حظر عسكري وأمني شامل عليه، ووقف كافة الاتفاقيات التجارية والمالية معه، وحظر جميع منتجات الشركات المتواطئة في احتلاله واستعماره وفصله العنصري، وأهمية توحيد الجهود على كل المستويات، لفضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وتقديمها للعدالة الدولية.وأكد رباح على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية، بإنهاء الاحتلال والاستيطان، وتفكيك منظومة الاستعمار الإسرائيلي، التي يعتبر الفصل العنصري أحد أدواتها وتجلياتها، وذلك بفرض عقوبات على نظام الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.وفي سياق متصل، عقد اتحاد المحامين العرب ندوة حوارية، بمشاركة عدد من المفكرين والكتاب، حول القضية الفلسطينية، والتحركات الدولية المطلوبة لتجريم ومحاسبة دولة الاحتلال، وسبل محاربة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي أمام العدالة الدولية.وفي بداية الندوة، تحدث أعضاء اللجنة التنفيذية؛ رمزي رباح رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري، وسعيد التميمي رئيس دائرة حقوق الإنسان، وفيصل عرنكي رئيس دائرة شؤون المغتربين، وعدد من أعضاء دوائر منظمة التحرير وحملة لأجل فلسطين.وفي ختام الندوة، قدم رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري رمزي رباح والوفد المرافق له، درعا تقديريا للأمين العام لاتحاد المحامين العرب، لدوره الوطني والعربي في خدمة القضية الفلسطينية.