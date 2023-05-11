قيادي بارز في الجهاد يتوجه للقاهرة لبحث التصعيد الإسرائيلي والتهدئة

رام الله - دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن" من مصدر في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، بأن رئيس الدائرة السياسية في الحركة، د. محمد الهندي توجه للعاصمة المصرية القاهرة، لبحث التصعيد في قطاع غزة.وأضاف المصدر بأن الهندي توجه إلى القاهرة، لمناقشة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في القطاع، بالإضافة إلى آخر الجهود الهادفة إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع.وأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، بارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي.وأكدت الوزارة بأن العدوان أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 25 مواطناً وإصابة 76 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي.يأتي ذلك بعدما أفادت الوزارة بوصول ثلاثة شهداء وسبع إصابات إلى مجمع ناصر الطبي، جراء استهداف إسرائيلي في محافظة خانيونس.كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد مسؤول الوحدة الصاروخية على غالي، بالإضافة إلى اثنين آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية شمال قطاع غزة فجر اليوم الخميس.وبذلك يرتفع عدد القادة العسكريين في سرايا القدس، الذي تم استهدافهم خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى أربعة، بعد استشهاد ثلاثة في الغارة الأولى لطائرات الاحتلال فجر الثلاثاء الماضي.وأكدت وزارة الصحة، بغزة، أن من بين الشهداء نساء وأطفال.