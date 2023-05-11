صفارات الإنذار تدويّ في محيط غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطندوت، صاح اليوم الخميس، صفارات الإنذار في مناطق مختلفة بمحيط غلاف غزة، بعد رصد إطلاق قذائف هاون صباحًا.ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم في منطقة كيسوفيم، وكذلك في نيريم بغلاف غزة.وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، تم رصد إطلاق ست قذائف هاون من قطاع غزة قبل قليل نحو منطقة كيسوفيم.كما وكشفت استعدادات المنظومة الأمنية للاحتلال لتقلي قصف من حركة الجهاد بعد اغتيال أحد قادتها الليلة.وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأنه في المنظومة الأمنية يستعدون لتلقي قصف واسع من الجهاد بعد اغتيال قائد القوة الصاروخية، علي غالي، الليلة.وأعلن المتحدث باسم الجيش، أن 507 صواريخ أطلقت من غزة خلال الجولة الحالية، وتم قصف 147 هدفًا بغزة، حسب قوله.