عاجل

  • طائرات الاحتلال تقصف أرضاً زراعية في بيت لاهيا شمال القطاع

  • مصدر بالجهاد لـ "دنيا الوطن":زيارة الهندي للقاهرة تأتي بدعوة من القاهرة وملف التهدئة ضمن المباحثات مع المسؤولين المصريين

مباشر | 25 شهيداً وأكثر من 70 إصابة جراء العدوان على القطاع

شؤون فلسطينية

الخارجية: نتنياهو يستغل ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على جرائمه بحق شعبنا

الخارجية: نتنياهو يستغل ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على جرائمه بحق شعبنا
نتنياهو في اجتماع أمني
رام الله - دنيا الوطن
تعبر وزارة الخارجية والمغتربين عن استنكارها لمواقف بعض الدول التي تعطي ضمنا أو بشكل غير مباشر الحق لدولة الاحتلال في شن عدوانها الغاشم على شعبنا عامة وعلى قطاع غزة بشكل خاص، بما نتج عن هذا العدوان من جرائم قتل للمواطنين المدنيين العزل بمن فيهم النساء والأطفال. 

وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "من جديد ارتفعت تلك الأصوات المنحازة والتي لا ترى الا ما تريده لها إسرائيل وتقبل به، في وصفها للعدوان واعطائها صك الغفران المطلق في احقية إسرائيل الدائمة رغم كونها دولة احتلال، في استغلال مبدأ الحق في الدفاع عن النفس، والذي لا مكان له هنا، فدولة الاحتلال هي الغاصبة والمعتدية، وعليه يسقط عنها هذا الحق".

وأضافت: "لكن ورغم ذلك، تنبري بعض الدول وتتطوع وكأنها من يملك الشرعية الدولية او تفسيرات القانون الدولي في إعطاء دولة الاحتلال صاحبة الاعتداء الدائم على الشعب الفلسطيني الأعزل الحق في تطبيق مبدأ الدفاع عن النفس. وحتى تجنب نفسها الاحتقار او الانتقاد او الاستهزاء من عارفي القانون الدولي، تضيف جملة تجميلية لا قيمة لها، مطالبة الالتزام بمبدأ التناسب وحماية المدنيين.". 

وتساءلت الوزارة: أي تناسب هذا الذي يتحدثون عنه؟ ومتى تم احترام إسرائيل لحياة المدنيين؟ خاصة بعدما نشرت القناة 13 العبرية ان نتنياهو قد وافق على قتل الأطفال والنساء خلال الهجمات الأخيرة على غزة. ليس هذا فحسب، بل خرج نتنياهو بالأمس ليتبجح باستخدامه القوة العسكرية الغاشمة ضد شعبنا في قطاع غزة، وتجاهل تماماً الجرائم التي ارتكبها بقتل المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، ولسان حاله يتفاخر بذلك على سمع وبصر المجتمع الدولي، وتلك الدول التي تبرر جرائمه بحجة الحق في الدفاع عن النفس، في تكريس متواصل لازدواجية المعايير، وتحديد المواقف والتفسيرات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية.

أخبار ذات صلة

قيادي بارز في الجهاد يتوجه للقاهرة لبحث التصعيد الإسرائيلي والتهدئة

قيادي بارز في الجهاد يتوجه للقاهرة لبحث التصعيد الإسرائيلي والتهدئة

صفارات الإنذار تدويّ في محيط غلاف غزة

صفارات الإنذار تدويّ في محيط غلاف غزة

الخارجية: نتنياهو يستغل ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على جرائمه بحق شعبنا

الخارجية: نتنياهو يستغل ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على جرائمه بحق شعبنا

25 شهيداً و76 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع

25 شهيداً و76 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع

بعد اغتيال قائد الوحدة الصاروخية.. الاحتلال يستعد لتلقي قصف واسع من الجهاد

بعد اغتيال قائد الوحدة الصاروخية.. الاحتلال يستعد لتلقي قصف واسع من الجهاد

افتتاح وإزاحة الستار عن حجر الأساس لستة مشاريع طرق في طولكرم

افتتاح وإزاحة الستار عن حجر الأساس لستة مشاريع طرق في طولكرم

بلدية غزة تنوه للمواطنين مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع

بلدية غزة تنوه للمواطنين مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع

شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال جنوب جنين.. وإصابة مواطنين شرق طولكرم

شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال جنوب جنين.. وإصابة مواطنين شرق طولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: نتنياهو يستغل ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على جرائمه بحق شعبنا

الخارجية: نتنياهو يستغل ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على جرائمه بحق شعبنا

افتتاح وإزاحة الستار عن حجر الأساس لستة مشاريع طرق في طولكرم

افتتاح وإزاحة الستار عن حجر الأساس لستة مشاريع طرق في طولكرم

حماس تُعقّب على خطاب نتنياهو الأخير

حماس تُعقّب على خطاب نتنياهو الأخير

وزارة العدل بغزة تنوه للمواطنين بخصوص آلية العمل الخميس

وزارة العدل بغزة تنوه للمواطنين بخصوص آلية العمل الخميس

الجهاد تحذر: سياسة قصف المنازل سنقابلها بقصف تل أبيب والعمق الإسرائيلي

الجهاد تحذر: سياسة قصف المنازل سنقابلها بقصف تل أبيب والعمق الإسرائيلي

غزة: الإعلامي الحكومي يوضح بشأن عمل المؤسسات التعليمية والوزارات الخميس

غزة: الإعلامي الحكومي يوضح بشأن عمل المؤسسات التعليمية والوزارات الخميس

النيابة العامة بغزة تُحذر التجار من احتكار السلع والتلاعب بالأسعار

النيابة العامة بغزة تُحذر التجار من احتكار السلع والتلاعب بالأسعار

نتنياهو: المعركة لم تنتهِ بعد ولا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار حالياً

نتنياهو: المعركة لم تنتهِ بعد ولا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار حالياً

منوعات

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ &quot;آش أخبارك&quot;

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ "آش أخبارك"

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة &quot; كلمة سلام&quot;

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة " كلمة سلام"

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

&quot;يارب يغرق فيك المركب&quot; مي العيدان تهاجم أصالة نصري

"يارب يغرق فيك المركب" مي العيدان تهاجم أصالة نصري

عربي

العراق يدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات

العراق يدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات

الخارجية المصرية: تنسيق مصري سعودي لحل الأزمة السودانية

الخارجية المصرية: تنسيق مصري سعودي لحل الأزمة السودانية

أمين عام التعاون الإسلامي يشيد بتقديم دولة عربية مساعدات عاجلة للسودان

أمين عام التعاون الإسلامي يشيد بتقديم دولة عربية مساعدات عاجلة للسودان

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟