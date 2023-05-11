25 شهيداً و76 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع





كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد مسؤول الوحدة الصاروخية على غالي، بالإضافة إلى اثنين آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية شمال قطاع غزة فجر اليوم الخميس.





وبذلك يرتفع عدد القادة العسكريين في سرايا القدس، الذي تم استهدافهم خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى أربعة، بعد استشهاد ثلاثة في الغارة الأولى لطائرات الاحتلال فجر الثلاثاء الماضي.





وأكدت وزارة الصحة، بغزة، أن من بين الشهداء نساء وأطفال.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، بارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي.وأكدت الوزارة بأن العدوان أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 25 مواطناً وإصابة 76 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي.يأتي ذلك بعدما أفادت الوزارة بوصول ثلاثة شهداء وسبع إصابات إلى مجمع ناصر الطبي، جراء استهداف إسرائيلي في محافظة خانيونس.