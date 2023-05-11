بعد اغتيال قائد الوحدة الصاروخية.. الاحتلال يستعد لتلقي قصف واسع من الجهاد

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، استعدادات المنظومة الأمنية للاحتلال لتقلي قصف من حركة الجهاد بعد اغتيال أحد قادتها الليلة.ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإنه في المنظومة الأمنية يستعدون لتلقي قصف واسع من الجهاد بعد اغتيال قائد القوة الصاروخية.وأعلنت المتحدث باسم الجيش أنهم تمكنوا من اغتيال علي غالي، قائد الوحدة الصاروخية لحركة الجهاد في القطاع خلال تواجده في مبنى بخانيونس، كما أسفر الهجوم عن مقتل عنصرين آخرين معه.ونعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، علي غالي، مسؤول الوحدة الصاروخية، والذي استشهد في عملية اغتيال إسرائيلية، جنوب قطاع غزة.