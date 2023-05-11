دولي

أوكرانيا: نشن هجمات مضادة في باخموت دفعت الروس للتراجع

أوكرانيا: نشن هجمات مضادة في باخموت دفعت الروس للتراجع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول عسكري أوكراني، أن قوات العاصمة الأوكرانية كييف، شنت هجمات مضادة في مدينة باخموت مشيراً إلى أنها أجبرت القوات الروسية على التراجع.

وتحدث قائد القوات البرية الأوكراني، أولكسندر سيرسكي عبر(تيلغرام) قائلاً: "نشن هجمات مضادة فعالة في بعض مناطق الجبهة، لم يتمكن العدو من مقاومة هجوم المدافعين الأوكرانيين وانسحب لمسافة تصل إلى كيلومترين". وفق (الأناضول).

وأشار إلى أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" الروسية هناك استبدلوا في بعض الأماكن بوحدات من الجيش النظامي الروسي، مشيرا أن الأخيرة "أقل استعدادًا".

وتعد معركة باخموت التي تسيطر القوات الروسية على حوالى 95 في المئة منها، الأطول والأكثر دموية منذ بداية الغزو الروسي في العام 2022.

وفي حين سيطرت القوات الروسية، وخصوصًا مقاتلي مجموعة "فاغنر" على أراضٍ بشكل تدريجي وبطيء في باخموت في الأشهر الأخيرة، إلا أن المقاومة الأوكرانية لا تزال شرسة غرب المدينة.

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