بلدية غزة تنوه للمواطنين مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع

رام الله - دنيا الوطننشرت بلدية غزة، صباح اليوم الخميس، تنويهًا للمواطنين مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.وقالت البلدية في تصريح وصل "دنيا الوطن": نظراً للظروف الراهنة واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تستمر بلدية غزة بالعمل وفقًا لحالة الطوارئ مع الاستمرار في تعليق الدوام الإداري لليوم الخميس.وأكدت أن لجنة الطوارئ في البلدية ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ومعالجة أي طارئ قد يحدث.وأعلنت عن تواصل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في المدينة، كخدمات جمع النفايات وتوفير المياه ومعالجة الصرف الصحي، وتهيب بالمواطنين بضرورة تقليل كمية النفايات وترشيد استهلاك المياه في ظل الظروف الراهنة.ودعت البلدية المواطنين للتواصل معها على رقم قسم المعلومات والشكاوى 115 وبوابات التواصل الإلكترونية الأخرى على مدار الساعة، لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي طارئ.