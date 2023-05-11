شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال جنوب جنين.. وإصابة مواطنين شرق طولكرم
استشهد فجر اليوم الخميس، الشاب أوس جمال حمامدة كميل (30 عاما)، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها أمس بلدة قباطية، جنوب جنين.
وقال مدير مستشفى الرازي فواز حماد، إن الشاب حمامدة ادخل الى المستشفى امس بحالة حرجة جدا، حيث أصيب بالرصاص الحي في البطن والصدر، وإن كافة الجهود لم تفلح في انقاذ حياته، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت بلدة قباطية أمس، واستهدفت مركبةً بوابل من الرصاص في أحد شوارعها، ما أدى إلى استشهاد الشابين: أحمد جمال توفيق عساف كميل (19 عاما) من قباطية، وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) من مخيم جنين.
يذكر أن الشهيد حمامدة "كميل" اب لثلاثة اطفال.
في السياق، أصيب، اليوم الخميس، مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها مخيم نور شمس، شرق طولكرم.
وكانت مواجهات عنيفة، قد دارت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المخيم، اطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى الى اصابة مواطنين، أحدهما برصاصة في الظهر، ونقلا الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالتهما بالمستقرة.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المواطنين، واعتلت اسطحها، في الوقت الذي قامت جرافة احتلالية بتدمير عدة مركبات للمواطنين وسط المخيم.
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