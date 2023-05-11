شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال جنوب جنين.. وإصابة مواطنين شرق طولكرم

في السياق، أصيب، اليوم الخميس، مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها مخيم نور شمس، شرق طولكرم.





وكانت مواجهات عنيفة، قد دارت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المخيم، اطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى الى اصابة مواطنين، أحدهما برصاصة في الظهر، ونقلا الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالتهما بالمستقرة.



