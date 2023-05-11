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تطورات طقس فلسطين حتى يوم الأحد المقبل

تطورات طقس فلسطين حتى يوم الأحد المقبل
طقس فلسطين- ميناء غزة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين، اليوم الخميس، غائما جزئيا، وحارا وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية إلى خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون طقس فلسطين صافيا ودافئا نسبيا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين، يوم غدٍ الجمعة، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت، يكون طقس فلسطين غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون طقس فلسطين، الأحد المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، ربيعيا لطيفا ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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