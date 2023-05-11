هنية والنخالة يبحثان سوياً اتصالات الوسطاء لوقف العدوان على غزة





وأضافت القناة، أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وزياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد، يبحثان سوياً تطورات الوضع الميداني واتصالات الوسطاء.





وأكد ناطقون باسم الحركتين، في تصريحات منفصلة، أن الرد الفلسطيني على المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة، يأتي بشكل مشترك من خلال الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بغزة.





وأطلقت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، ضربات صاروخية مكثفة تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، في عملية أطلقت عليها "ثأر الأحرار"، للرد على استشهاد 15 فلسطينياً في عملية اغتيال لثلاثة من قيادات حركة الجهاد الإسلامي بغزة.





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 21 شهيداً في اليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي.





رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (الجزيرة) القطرية، مساء الأربعاء، نقلاً عن مصادر فلسطينية قولها، إن جهوداً مشتركة بين حركتي (حماس) والجهاد الإسلامي تبذل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.