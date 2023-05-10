حماس تُعقّب على خطاب نتنياهو الأخير





رام الله - دنيا الوطنعقب عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخير، بشأن العدوان على قطاع غزة، مساء الأربعاء.وقال القانوع، في تغريدة عبر موقع (تويتر) إن: "الخطاب المتكرر لنتنياهو وقادة جيشه يعكس حالة الأزمة التي يمرون بها وهم يقدمون رواية كاذبة للمجتمع الصهيوني ويتجاهلون تآكل قوة الردع لدى كيانهم المهزوز بفعل ضربات المقاومة ووحدتها في معركة ثأرالأحرار".وكان نتنياهو، قال مساء الأربعاء، إنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار حالياً مع غزة، و"المعركة لم تنتهِ بعد".وزعم نتنياهو، أن "قواتنا تقوم بقصف أهداف في غزة وتجني أثماناً باهظة".جاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، عقد عقب مشاورات أمنية في (الكرياه) بتل أبيب مع وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس مجلس الأمن القومي ساحي هنغبي.وتستمر الفصائل الفلسطينية ضمن الغرفة المشتركة قصف تل أبيب وبئر السبع ومستوطنات الغلاف كرد على جرائم الاحتلال في قطاع غزة، فيما تواصل طائرات الاحتلال استهداف أراض زراعية ومنازل ومواقع للمقاومة في مناطق متفرقة بقطاع غزة.