الجهاد تحذر: سياسة قصف المنازل سنقابلها بقصف تل أبيب والعمق الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنوجهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء يوم الأربعاء، تحذيرًا إلى الاحتلال الإسرائيلي من عودة سياسة قصف المنازل.وقالت الجهاد الإسلامي: نحذر الاحتلال من أن سياسة قصف المنازل سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الإسرائيلي.واستهدفت طائرات الاحتلال، مساء اليوم، منزليْن في جنوب وشمال قطاع غزة، بعدد من الصواريخ.وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدف منزلاً في بلدة القرارة شرقي محافظة خانيونس جنوب القطاع.كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة المصري في بيت لاهيا شمال القطاع، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.