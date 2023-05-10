النيابة العامة بغزة تُحذر التجار من احتكار السلع والتلاعب بالأسعار

رام الله - دنيا الوطنوجه النائب العام، المستشار محمد النحال، مساء يوم الأربعاء، تحذيرًا للتجار في قطاع غزة من احتكار السلع والتلاعب بالأسعار.وجاء تحذير النائب النحال في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.وقال: إنه على التجار التحلي بالمسؤولية والحس الوطني وعدم احتكار السلع والتلاعب في أسعارها، تجنبًا من اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.وأكمل النائب النحال: "تؤكد النيابة العامة على المواطنين ضرورة الالتزام بتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية".وشدد على عدم تناقل أي أخبار غير موثوقة، للحفاظ على الأمن والطمأنينة والسكينة العامة.