نتنياهو: المعركة لم تنتهِ بعد ولا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار حالياً

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار حالياً مع غزة، و"المعركة لم تنتهِ بعد".جاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، عقد عقب مشاورات أمنية في (الكرياه) بتل أبيب مع وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس مجلس الأمن القومي ساحي هنغبي.بدوره، قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت إنه: "تم إطلاق نحو 400 صاروخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل".وأضاف غالانت خلال المؤتمر الصحفي: "المعركة بالنسبة لنا لم تنته بعد ونأمل أن تنتهي ولكننا سنبقى جاهزين".ومساء اليوم الربعاء، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رشقات صاروخية بكثافة باتجاه تل أبيب وغلاف غزة.ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب وبئر السبع ومختلف مستوطنات غلاف غزة، في حين حاولت القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة.وظهر اليوم، أعلنت غرفة العمليات المشتركة أنها ردت على جرائم الاحتلال بإطلاق عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه الغلاف.وقالت الغرفة المشتركة: أطلقنا اسم عملية "ثأر الأحرار" خلال توجيه ضربةٍ صاروخيةٍ كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع وأهداف الاحتلال.وأكدت أن ذلك يأتي رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس الثلاثة، وعدد من الشهداء المدنيين الآمنين.