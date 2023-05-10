الميادين: المقاومة ذاهبة لتوسيع دائرة النار في حال عدم التزام الاحتلال بشروطها



وأصدرت غرفة العمليات المشتركة، التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، بيانًا صحفيًا بعدما ردت على جرائم الاحتلال بإطلاق عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه الغلاف.



وقالت الغرفة المشتركة: أطلقنا اسم عملية "ثأر الأحرار" خلال توجيه ضربةٍ صاروخيةٍ كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع وأهداف الاحتلال، ابتداءً من ما يسمى غلاف غزة وحتى (تل أبيب)، وذلك رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس، وعدد من الشهداء الآمنين.



وأكدت أن "استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خطٌ أحمر سيواجه بكل قوةٍ وسيدفع العدو ثمنه غالياً بإذن الله".



كما وأكدت الغرفة المشتركة أن "المقاومة جاهزةٌ لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياماً سوداءَ في انتظاره".



رام الله - دنيا الوطننقلت (قناة الميادين)، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر بالمقاومة، قوله، إنه "في حال عدم التزام الاحتلال بشروط المقاومة نحن ذاهبون لتوسيع دائرة النار".