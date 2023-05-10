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شاهد: إطلاق صواريخ بكثافة على تل أبيب وغلاف غزة

شاهد: إطلاق صواريخ بكثافة على تل أبيب وغلاف غزة
إطلاق رشقات صاروخية نحو تل أبيب والغلاف
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رشقات صاروخية بكثافة باتجاه تل أبيب وغلاف غزة.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب وبئر السبع ومختلف مستوطنات غلاف غزة، في حين حاولت القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة.

وظهر اليوم، أعلنت غرفة العمليات المشتركة أنها ردت على جرائم الاحتلال بإطلاق عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه الغلاف.

وقالت الغرفة المشتركة: أطلقنا اسم عملية "ثأر الأحرار" خلال توجيه ضربةٍ صاروخيةٍ كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع وأهداف الاحتلال.

وأكدت أن ذلك يأتي رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس الثلاثة.
 

 








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