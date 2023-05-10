صورة: جيش الاحتلال يتصدى لصواريخ غزة بمنظومة جديدة

كما ودخلت الخدمة تجريبيًا سنة 2015 بغرض إحلالها محل منظومة إم آي إم-104 باتريوت ومنظومة إم آي إم-23 هوك، وهي مصمّمة لتقدر على اعتراض الصواريخ المقذوفة والجوالة.







رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، أن الجيش استخدم بالتصعيد الحالي منظومة جديدة في إطار التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية بغزة.وبحسب (القناة 14) الإسرائيلية، فإنه ولأول مرة، اعترضت منظومة "مقلاع داود" بنجاح صاروخاً أُطلق من قطاع غزة اليوم.و"مقلاع داوود" هي منظومة دفاع جوي صاروخي إسرائيلية تنتجها شركة أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة.