هنية يتلقى اتصالات من الوسطاء حول العدوان على غزة

وفي السياق، أكد هنية خلال الاتصالات وحدة المقاومة وموقفها وجهوزيتها الدائمة للتعامل مع أي تمادٍ من الاحتلال.





وخلال اليوم، عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إطلاق الرشقات الصاروخية بشكل متتالي على مستوطنات غلاف غزة.



وقالت الحركة: إن ضربات المقاومة الموحدة جزء من عملية الرد على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، مشددة أن رد المقاومة واجب وثابت على كل عدوان وهي موحدة في الميدان وحاضرة بقوة لردع الاحتلال.



والجدير بالذكر أن صفارات الإنذار دوت مساءً في مختلف مناطق إسرائيل ومستوطنات غلاف غزة بعدما أُطلقت رشقات صاروخية باتجاهها.



ويأتي الرد بعدما شنت طائرات جيش الاحتلال، عدة غارات على القطاع راح ضحيتها 20 شهيدًا حتى اللحظة وعشرات الإصابات.



وأعلن جيش الاحتلال أمس، أنه تمكن من اغتيال ثلاثة من قيادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنكشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء يوم الأربعاء، حجم الاتصالات الواردة من الوسطاء الدوليين.وقال النونر: "تلقى هنية اتصالات من الإخوة في مصر وقطر والأمم المتحدة بحث خلالها العدوان على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة وسبل التعامل معه، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد وتداعيات العدوان".