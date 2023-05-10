الأشغال بغزة تنشر إحصائية أولية بعدد الوحدات السكنية المدمرة

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المباني والوحدات السكنية وتدميرها على رؤوس ساكنيها.وأوضح الوزارة في تصريح لها، اليوم الأربعاء، أن الإحصائية الأولية لعدد الوحدة المدمرة بشكل كلي بلغت 11 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 27 وحدة سكنية متضررة بشكل بليغ غير صالح للسكن، الأمر الذي أدى إلى نزوح العديد من العائلات من بيوتهم.وقالت وزارة الأشغال إنها تسعى إلى توفير قاعدة بيانات أولية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للعائلات المتضررة.