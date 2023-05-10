وزير جيش الاحتلال يتخذ قرارًا جديدًا في ظل توتر الأوضاع مع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة إسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، بأن وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، اتخذ قرارًا جديدًا في أعقاب توتر الأوضاع الأمنية بسبب التصعيد مع قطاع غزة.ووفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن غالانت اتخذ قرارًا بتمديد صلاحية إعلان "وضع خاص" في الجنوب وتوسيعه إلى مدى يتراوح بين 0-80 كم من حدود القطاع.في حين، أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نية الجيش توسيع ضرباته ضد قطاع غزة.وقال نتنياهو لرؤساء بلديات الجنوب: إنهم "على استعداد لاحتمال توسيع العملية وتوجيه ضربات قوية ضد غزة".وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، أن نتنياهو سيجري مشاروات أمنية في الكرياه الساعة بتمام الساعة 18:00.ونقلت القناة عن مسؤول سياسي، أن إسرائيل على اتصال منتظم مع المصريين، وتقدر جهودهم لمنع التصعيد.وتشن طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة منذ صباح اليوم، حيث بلغت حصيلة الشهداء حتى اللحظة 19 شهيدًا وعشرات الإصابات.وردت فصائل الغرفة المشتركة، بإطلاق مئات الرشقات الصاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ضمن عملية "ثأر الأحرار".