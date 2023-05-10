مباشر | استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

نتنياهو: مستعدون لاحتمال توسيع العملية وتوجيه ضربات قوية ضد غزة

نتنياهو: مستعدون لاحتمال توسيع العملية وتوجيه ضربات قوية ضد غزة
نتنياهو من تقييم يوم أمس
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء يوم الأربعاء، نية الجيش توسيع ضرباته ضد قطاع غزة.

وقال نتنياهو لرؤساء بلديات الجنوب: إنهم "على استعداد لاحتمال توسيع العملية وتوجيه ضربات قوية ضد غزة".

وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، أن نتنياهو سيجري مشاروات أمنية في الكرياه الساعة بتمام الساعة 18:00.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي، أن إسرائيل على اتصال منتظم مع المصريين، وتقدر جهودهم لمنع التصعيد.

وتشن طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة منذ صباح اليوم، حيث بلغت حصيلة الشهداء حتى اللحظة 19 شهيدًا وعشرات الإصابات.

وردت فصائل الغرفة المشتركة، بإطلاق عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة وتل أبيب.

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