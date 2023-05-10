العودة تدين العدوان الإسرائيلي وتحذر من تدهور الأوضاع الصحية والنفسية

رام الله - دنيا الوطنأدانت جمعية العودة الصحية والمجتمعية العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، وانتهاك المواثيق والقوانين الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.وتستنكر العودة سياسة الاغتيالات التي تعني إعدامًا خارج إطار القانون، وترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.كما تشجب الهجمات بالصواريخ الحربية على الأراضي الفلسطينية بغرض إلحاق الأضرار البيئية، والأضرار المادية بالمناطق السكنية، وبث الرعب.وتحذر من تفاقم الأزمات الصحية والنفسية، جراء تكرار واستمرار العدوان، في ظل ظروف متردية بالأساس بفعل الحصار المفروض منذ العام 2007.وتدعو العودة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف العدوان والجرائم الإسرائيلية، وملاحقة ومحاسبة الجناة بموجب القانون الدولي الإنساني.