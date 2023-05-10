حركة المجاهدين: الغرفة المشتركة رسخت بصواريخها وضرباتها مفهوم العمل الموحد

قال مسؤول الدائرة الإعلامية لحركة المجاهدين الفلسطينية، مؤمن عزيز: إن "المقاومة الموحدة تقود حملة الثأر المبارك بضربات صاروخية ضد أهداف للاحتلال انتقاماً لدماء الثلة المجاهدة من قادة سرايا القدس وأبناء شعبنا الصابر".





وشدد عزيز في تصريح اليوم الأربعاء، أن "كتائب المجاهدين والأذرع العسكرية المنطوية تحت إطار غرفة العمليات المشتركة رسخت بصواريخها وضرباتها مفهوم العمل الموحد والمشترك".





وأكمل: "هذا الرد الصاروخي المبارك الذي تسطره غرفة العمليات المشتركة هو واجب المقاومة تجاه دماء شعبها وقادتها الأبرار".

رام الله - دنيا الوطن