مباشر | #تغطية_صحفية: استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والمقاومة ترد بالصواريخ

شؤون فلسطينية

غنام: جرائم الاحتلال بغزة والضفة وصمة عار على جبين العالم

غنام: جرائم الاحتلال بغزة والضفة وصمة عار على جبين العالم
ليلى غنام
رام الله - دنيا الوطن
أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام خلال استقبالها للسفيرة في مقر المحافظة في مدينة رام الله، أن الاحتلال وعدوانه وصمة عار على جبين العالم الصامت، مؤكدة أن شعبنا ماض بعطائه ونضاله لقناعته بأن حتمية نهاية الاحتلال قادمة لا محالة.

وضعت غنام، سفيرة الهند الجديدة لدى دولة فلسطين رينو ياداف بصورة مستجدات الوضع الفلسطيني الراهن، وتصاعد جرائم جيش الاحتــلال بحق شعبنا في غزة ونابلس وعلى امتداد الأرض الفلسطينية.

ورحبت المحافظ غنام بتعيين السفيرة ياداف، مشيرة إلى عمق العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وجمهورية الهند، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وأشارت خلال استقبالها للسفيرة في مقر المحافظة في مدينة رام الله، إلى أن الاحتلال وعدوانه وصمة عار على جبين العالم الصامت، مؤكدة أن شعبنا ماض بعطائه ونضاله لقناعته بأن حتمية نهاية الاحتلال قادمة لا محالة.

كما أطلعت غنام السفيرة على الأوضاع العامة بالمحافظة واعتداءات الاحتــلال وإعداماته الميدانية لشبابنا وأطفالنا وانتهاكاته واقتحاماته المتواصلة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية التي تتزامن مع احياء شعبنا ذكرى النكبة ال( 75)، بالإضافة إلى معاناة أسرانا خلف قضبان سجون الاحتلال .

وأهدت غنام السفيرة ياداف الكوفية ودرع البصمة الفلسطينية، متمنية أن تكون لها بصمة مميزة، خاصة أنها أول سيدة تتسلم منصب سفير الهند لدى دولة فلسطين وأن تكون سفيرة صديقة للشعب الفلسطيني، تعبر عن آلآم النساء الفلسطينيات وخاصة الأسيرات وأمهات وزوجات الشهداء والأسرى .

بدورها أهدت السفيرة المحافظ غنام الشال الكاشميري، مبديةً تعاطفها الكبير مع شعبنا، ومؤكدة موقف الهند الداعم لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مستعرضة المشاريع التي تنفذها السفارة الهندية لدعم شعبنا .

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