أبو مجاهد: الغرفة المشتركة تقود الرد على جرائم الاحتلال في القطاع

وتوجه أبو مجاهد بالتحية إلى أبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة وكل مكان، متابعًا: "نعاهدهم على مواصلة المقاومة وعدم التفريط بدماء الشهداء".

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول الإعلام بلجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم "أبو مجاهد"، أن جميع الفصائل تقود الآن الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.وقال أبو مجاهد: إن "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تقود في هذه اللحظات المباركة الرد على جرائم العدو في قطاع غزة، كما وستواصل القيام بواجبها مهما كانت التحديات".وأضاف أن "المقاومة الفلسطينية بكل أطيافها وفي مقدمتها ألوية الناصر صلاح الدين تشارك الآن وبشكل موحد بتلقين العدو درسًا لن ينساه وتؤكد أن الدماء الفلسطينية ليست رخيصة".وقصفت فصائل الغرفة المشتركة مساء يوم الأربعاء، بعشرات الرشقات الصاروخية مختلف مستوطنات غلاف غزة.