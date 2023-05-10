الجهاد الإسلامي لـ "دنيا الوطن": الرد على الجريمة الإسرائيلية بدأ بمشاركة جميع فصائل الغرفة المشتركة

علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء يوم الأربعاء، على إطلاق الرشقات الصاروخية باتجاه تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة.وقالت الحركة في تصريح خاص لـ "": إن الرد على جريمة الاحتلال الإسرائيلي في القطاع جاء بمشاركة جميع فصائل الغرفة المشتركة.وشددت على أن الكلمة للميدان والرد موحد من الغرفة المشتركة.، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن ضربات المقاومة الموحدة جزء من عملية الرد على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.وشددت الحركة أن "رد المقاومة واجب وثابت على كل عدوان وهي موحدة في الميدان وحاضرة بقوة لردع الاحتلال".والجدير بالذكر أن صفارات الإنذار دوت مساءً في مختلف مناطق إسرائيل ومستوطنات غلاف غزة بعدما أُطلقت رشقات صاروخية باتجاهها.ويأتي الرد بعدما شنت طائرات جيش الاحتلال، عدة غارات على القطاع راح ضحيتها 19 شهيدًا حتى اللحظة وعشرات الإصابات.وأعلن جيش الاحتلال أمس، أنه تمكن من اغتيال ثلاثة من قيادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.