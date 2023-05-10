وزير الداخلية ونظيره الفيتنامي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح مع نظيره الفيتنامي الفريق تو لام، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون حول منع ومكافحة الجريمة، وذلك في مقر وزارة الأمن العام بالعاصمة هانوي بحضور سفير فلسطين لدى فيتنام وأعضاء الوفدالفلسطيني المرافق.وأكد هب الريح خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والفيتنامي، فيما عبّر وزير الأمن العام الفيتنامي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التي تربط فيتنام بفلسطين وموقف فيتنام المؤيد للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.وتأتي هذه الزيارة تلبيةً لدعوة من وزير الأمن العام الفيتنامي ، وجرى عقد لقاءات ثنائية لبحث سبل تطوير وتعزيز علاقات وآليات التعاون بين البلدين