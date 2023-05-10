المطران حنا: إلى متى ستستمر جرائم الاحتلال بحق شعبنا





وتساءل حنا قائلاً "إلى متى سوف تستمر هذه الجرائم التي تستهدف شعبنا الفلسطيني دون مساءلة أو محاسبة؟، ما يسمى بالعالم الحر المؤمن بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان لا يجوز أن يبقى صامتا متفرجا على هذه الجرائم ."





وتابع حنا "لقد فقدنا الثقة منذ زمن بما يسمى المنظومة الأممية الحقوقية التي تكتفي فقط ببيانات الشجب والاستنكار ولا نلمس ان هنالك اجراءات عملية لردع هذه الممارسات العدوانية فإسرائيل هي التي تقرر من الذين سيتم اعدامهم وهي التي تنفذ جرائم الاعدام في تحد واضح للمنظومة الانسانية والاخلاقية والحقوقية ."



ودعا المطران عطالله حنا المتمسكين بحقوق الانسان والحريات أن يتحركوا من اجل فلسطين وألا يخذلوا شعبنا الفلسطيني والأمة العربية .



أكد المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم أن هنالك تقارير تفيد بأن الاحتلال قتل 94 فلسطينيا واعتقل العشرات منذ بداية هذا العام، كما أن المستوطنين قطعوا أكثر من 420 شجرة زيتون خلال أسبوعين.