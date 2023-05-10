حماس: ضربات المقاومة الموحدة جزءٌ من عملية الرد على مجزرة الاحتلال بغزة

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، على إطلاق الرشقات الصاروخية بشكل متتالي على مستوطنات غلاف غزة.وقالت الحركة في تصريحات أوردتها قناة (الجزيرة): إن ضربات المقاومة الموحدة جزء من عملية الرد على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.وشددت أن "رد المقاومة واجب وثابت على كل عدوان وهي موحدة في الميدان وحاضرة بقوة لردع الاحتلال".والجدير بالذكر أن صفارات الإنذار دوت مساءً في مختلف مناطق إسرائيل ومستوطنات غلاف غزة بعدما أُطلقت رشقات صاروخية باتجاهها.ويأتي الرد بعدما شنت طائرات جيش الاحتلال، عدة غارات على القطاع راح ضحيته نحو 16 شهيدًا حتى اللحظة وعشرات الإصابات.وأعلن جيش الاحتلال أمس، أنه تمكن من اغتيال ثلاثة من قيادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.