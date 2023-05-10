فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس الوجهة المثالية لإقامة الحفلات والأعراس الفاخرة
يقع فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس على شواطئ خليج ياس، ويمتد على مساحة تزيد عن 2400 متر مربع. يحتوي هذا الفندق المكون من 545 غرفة على وسائل راحة متنوعة تشمل مطاعم تقدم أشهر الأطباق، وسبا متكامل الخدمات، ومسبح خارجي مجهز بأحدث المعدات، ومركز للياقة البدنية، ونادي للأطفال
تخدم مرافق الفعاليات الواسعة المناسبات العائلية الصغيرة، والمآدب الفاخرة، والاحتفالات التي يديرها فريق يمتلك الخبرة في تنظيم الفعاليات. يلبي الفندق جميع متطلبات عملائه من 10 حتى 1350 ضيفاً في 20 موقعاً مختلفاً. يحتوي مركز الفعاليات على قاعتي احتفالات و12 غرفة اجتماعات.
تبلغ مساحة قاعة ياس جراند أكثر من 1420 متراً مربعاً، ويصل ارتفاع السقف إلى 7 أمتار، ويمكن تقسيمها إلى 5 أقسام. تم تصميم قاعات الاحتفالات بشكل أنيق باستخدام درجات اللون الأزرق والبيج، إلى جانب تجهيزها بأحدث المعدات السمعية والبصرية ذات التقنيات العالية، ووسائل الاتصال الممتازة.
يمكن لقاعة الاحتفالات أن تستوعب ما يصل إلى 800 ضيف مع مساحة واسعة لأرضية الرقص، أو ما يصل إلى 1000 ضيف عند إلغاء هذه الساحة. تفتح قاعة الاحتفالات على ياس جراند فوير والذي بدوره يؤدي إلى الشرفة الخارجية المطلة على خليج ياس، وهو مكان مثالي للاستقبال ولالتقاط صور حفل الزفاف.
يسمح جناح العروس، الوصول المباشر إلى قاعة الاحتفالات، بمدخل فخم. جناح العروس هو مكان خاص للاستعداد والاسترخاء وتناول وجبة صغيرة مع أفراد العائلة.
تم تزيين قاعة ياس ستادا بنفس التصميمات الجميلة لقاعة احتفالات ياس جراند ولكن على نطاق أصغر قليلاً. فهذه القاعة متعددة الاستخدامات مثالية لاستضافة الاجتماعات والاحتفالات متوسطة الحجم. ويمكن للقاعة الممتدة على مساحة 693 متراً مربعاً مع سقف يبلغ ارتفاعه 6 أمتار، أن تستوعب ما يصل إلى 320 ضيفاً.
للحجز في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، يرجى الاتصال بالرقم +971 2 208 6888 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]
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