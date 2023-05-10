مباشر | #تغطية_صحفية : الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

شاهد: الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة
الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الحربية،اليوم الأربعاء، عدة مواقع وأراضٍ زراعية في قطاع غزة، بعدد من الصواريخ، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على أراضي ومواقع شمال وجنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع في مدينة غزة، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد.

ودوت انفجارات ضخمة بفعل القصف، الذي تسبب بأضرار في أراضي وممتلكات المواطنين وبث حالة من الذعر والخوف في صفوف الأطفال.

كما قصفت مدفعية الاحتلال، مواقع وأرضٍ زراعية على الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، باستشهاد مواطن من الإصابات التي وصلت الى مستشفى غزة الأوروبي ظهر اليوم.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد سمع دوي انفجار في المناطق الشرقية الجنوبية لخانيونس.

وأفادت (القناة 14) الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال لإسرائيلي قصف أهدافاً جنوب قطاع غزة.

 




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