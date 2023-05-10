دولي

الخارجية الأمريكية: واشنطن تعمل على تمديد وقف إطلاق النار في السودان

الخارجية الأمريكية: واشنطن تعمل على تمديد وقف إطلاق النار في السودان
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعمل في محادثات جدة على تمديد وقف إطلاق النار في السودان.

وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن هدف إعادة السودان إلى مسار حكم ديمقراطي مدني والتوصل لاتفاق بشأن المساعدات الإنسانية. وفق(سكاي نيوز) بالعربية.

وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 3 أسابيع.

وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أميركية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.

و قالت منظمتان دوليتان: "إن عدد القتلى جراء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان بلغ 604 أشخاص حتى الآن، فيما بلغ عدد النازحين والمشردين أكثر من 700 ألف شخص."

وبدورها، قالت منظمة الصحة العالمية: "إن 604 أشخاص قتلوا جراء الصراع السوداني حتى الآن، مشيرة إلى إصابة أكثر من 5 آلاف آخرين."

من جهة ثانية، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون: "إن عدد النازحين داخل السودان ارتفع لأكثر من مثليه في الأسبوع الماضي ليبلغ أكثر من 700 ألف في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية."

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