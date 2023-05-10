نتنياهو وغالانت يجريان مشاورات أمنية جديدة لمناقشة تأخر الرد من غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو وغالانت سيجريان مساء اليوم مشاورات في ظل تأخر الرد من غزة.ونقلت الصحيفة القول عن مسؤول أمني إسرائيلي: "إذا لم يكن هناك إطلاق صواريخ، فمن المستحيل قبول استمرار حالة الشلل في الجنوب بأكمله".وأوعز جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمستوطني غلاف غزة بتوخي الحذر والبقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة.ووفق ما نقلته (القناة 12) الإسرائيلية فإنهم "في منظمة يديديم يستعدون لمساعدة عشرات الآلاف من المستوطنين النازحين من غلاف غزة بسبب الوضع الأمني المتوتر".وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، بأن قوات جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة أخفت وحجبت صباح اليوم بمساعدة حاويات كبيرة "محطة وقود ومطعم" في غلاف غزة خوفاً من نيران مضادة من غزة.وبالأمس، حمّلت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجريمة التي راح ضحيتها 13 شهيداً من بينهم ثلاثة قادة من حركة الجهاد الإسلامي ونساء وأطفال.وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها، إنه "على الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن".