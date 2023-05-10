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دولي

إدانة ترامب بقضية اعتداء جنسي وتغريمه ملايين الدولارات

إدانة ترامب بقضية اعتداء جنسي وتغريمه ملايين الدولارات
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
ألزمت هيئة محلفين في نيويورك، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دفع نحو خمسة ملايين دولار كتعويض عن الاعتداء جنسيا على كاتبة وصحفية سابقة في تسعينيات القرن الماضي.

وأكدت هيئة المحلفين خلصت أن ترامب اعتدى على الكاتبة إي جين كارول جنسياً في التسعينيات ثم شوه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة. وفق(الأناضول).

وقررت الهيئة المؤلفة من تسعة قضاة بإحدى محاكم مانهاتن الاتحادية إلزام ترامب بدفع نحو 5 ملايين دولار على سبيل التعويض. 

وقال ترامب ردا على الحكم إنه "ليست لديه أدنى فكرة حول من هي هذه المرأة"، ووصف الحكم بـ"العار". ونفى المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشنغ، الحكم ووصفه بـ"الزائف".

ومنحت هيئة المحلفين كارول حوالي 2 مليون دولار كتعويض عن مطالبتها المدنية بالاعتداء، وما يقرب من 3 ملايين دولار لنجاحها في إثبات ادعائها بالتشهير ضد ترامب.

ووصف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مزاعم الكاتبة بأنه اغتصبها في أحد المتاجر في مانهاتن بأنها "قصة سخيفة ومثيرة للاشمئزاز".

ونفى ترامب معرفته بكارول، قائلا: "إنها ليست من نوعي المفضل"، وجادل بأن مزاعمها هي محاولات ذات دوافع سياسية لتشويه سمعته وحرمانه من البيت الأبيض.

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