الاحتلال يوعز لمستوطني غلاف غزة بالبقاء قرب الملاجئ المحصنة

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، بأن قوات جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة أخفت وحجبت صباح اليوم بمساعدة حاويات كبيرة "محطة وقود ومطعم" في غلاف غزة خوفاً من نيران مضادة من غزة.



وبالأمس، حمّلت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجريمة التي راح ضحيتها 13 شهيداً من بينهم ثلاثة قادة من حركة الجهاد الإسلامي ونساء وأطفال.



وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها، إنه "على الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن".

